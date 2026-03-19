George Pușcaș susține Dinamo din tribună. Cum a fost surprins

În tribune a fost și George Pușcaș, achiziția ”câinilor” din fereastra de transferuri din iarnă. El a fost adus în Ștefan cel Mare liber de contract.

Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la ora 20:30, în etapa a doua din play-off-ul Superligii României. Meciul a avut loc pe Arena Națională.

Denis Drăguș, despre Pușcaș: ”Poate fi important pentru echipa națională”

”Așteptăm să revină și Pușcaș cât mai repede, și el a fost important și poate fi în continuare pentru echipa națională și sperăm să fie toți la cel mai înalt nivel, la cel mai bun nivel, să fie concurență cât mai mare.

Să putem crește nivelul campionatului și al echipei naționale. Să ai concurență e cel mai important lucru pentru a avea jucători buni”, a spus Drăguș în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Echipele de start

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Musi, Soro, Armstrong

Rezerve: Roșca, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu, Ngiuwu, Al. Pop

Antrenor: Zeljko Kopic

Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, A. Rus, Screciu - Mora, Anzor, D. Matei, T. Băluță, Bancu - Etim, Baiaram

Rezerve: L. Popescu, Al. Crețu, F. Ștefan, Stevanovic, Badelj, Cicâldău, Al Hamlawi, Nsimba, Băsceanu, Teles, Houri, D. Barbu

Antrenor: Filipe Coelho