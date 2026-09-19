AS Roma are patru victorii din tot atâtea meciuri și ocupă primul loc, la egalitate de puncte cu Inter. Formația lui Cristi Chivu vine după victoria spectaculoasă cu Udinese, scor 5-3, și are la rândul ei maximum de puncte.

Fostul antrenor de la Inter, uluit: „S-ar arunca în foc pentru Cristi Chivu!”

Andrea Stramaccioni, fost antrenor al lui Inter, a analizat partida pentru publicația Libero și a avut cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu. Italianul a remarcat relația dintre antrenor și jucătorii săi.

„Cristian Chivu este foarte bine pregătit și are o inteligență tactică excelentă. Are jucători care s-ar arunca în foc pentru el”, a spus Stramaccioni.

Fostul tehnician al lui Inter a vorbit și despre Gian Piero Gasperini, antrenorul Romei, și duelul tactic dintre cei doi. Stramaccioni consideră că experiența lui Chivu alături de Gasperini îl poate ajuta în pregătirea partidei.

„Gasperini i-a oferit Romei un stil de fotbal de mare intensitate, vertical, cu construcție din apărare și atacuri pe flancuri. Este o echipă care a crescut mental”, a explicat Stramaccioni.

Inter are un avantaj în ultimele confruntări cu actualul tehnician al Romei. Gasperini a pierdut ultimele 10 meciuri contra lui Inter din postura de antrenor al Romei și Atalantei. Ultimele două eșecuri au venit chiar împotriva lui Cristi Chivu, scor 2-5 și 0-1.