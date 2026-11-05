VIDEO În cascadă: Djokovic, Zverev și Medvedev, eliminați în ore consecutive, la Paris-Bercy. Sârbul ratează Turneul Campionilor

În cascadă: Djokovic, Zverev și Medvedev, eliminați în ore consecutive, la Paris-Bercy. Sârbul ratează Turneul Campionilor Tenis
Marcu Czentye
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Novak Djokovic a rămas fără șanse de a bifa participarea la Turneul Campionilor din Torino.

TAGS:
Alexander ZverevTenis ATPNovak Djokoviceliminari
Din articol

Novak Djokovic (39 de ani, 11 ATP), Alexander Zverev (29 de ani, 1 ATP) și Daniil Medvedev (30 de ani, 5 ATP) au fost eliminați în aceeași zi de concurs în cadrul competiției ATP Masters 1000 de la Paris.

Paris-Bercy, loc de surprize mari: Djokovic, eliminat de la 1-0 la seturi de numărul 83 mondial

Tenismenul din Belgrad avea nevoie să atingă fazele superioare ale întrecerii pentru a obține ultimul bilet pentru Turneul Campionilor, dar a fost oprit de australianul Rinky Hijikata (83 ATP), în trei seturi, scor 2-6, 6-3, 6-3, după 2 ore și 16 minute de joc.

2026 marchează primul an, din 2017, când Novak Djokovic nu reușește calificarea la Turneul Campionilor. De-a lungul carierei, Djokovic s-a numărat de 16 ori între cei mai buni 8 tenismeni ai anului și a câștigat această întrecere de 7 ori.

Novak Djokovic

  • Alcaraz djokovic
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Zverev a pierdut primul meci jucat ca număr unu mondial

Seria surprizelor a început cu germanul Alexander Zverev, care s-a înclinat în două seturi în fața italianului Lorenzo Musetti (24 ATP), scor 7-6 (5), 6-2. Zverev a pierdut astfel primul meci oficial jucat în postura de număr unu ATP.

Între aceste meciuri, un alt campion de Grand Slam, Daniil Medvedev a fost depășit de peruanul Ignacio Buse (33 ATP), 6-4, 6-4, care va juca în optimile de finală contra portughezului Nuno Borges.

Carlos Alcaraz, „drum liber” spre trofeu

În contextul dat, spaniolul Carlos Alcaraz a devenit marele favorit la câștigarea trofeului pus în joc la Paris.

Pentru un loc în sferturile competiției, ibericul se va duela cu italianul Matteo Berrettini (43 ATP).

Paris-Bercy este unul dintre cele trei locuri de turneu ATP Masters 1000 în care Carlos Alcaraz nu s-a impus, până acum, în carieră.

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