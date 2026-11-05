Novak Djokovic (39 de ani, 11 ATP), Alexander Zverev (29 de ani, 1 ATP) și Daniil Medvedev (30 de ani, 5 ATP) au fost eliminați în aceeași zi de concurs în cadrul competiției ATP Masters 1000 de la Paris.

Paris-Bercy, loc de surprize mari: Djokovic, eliminat de la 1-0 la seturi de numărul 83 mondial

Tenismenul din Belgrad avea nevoie să atingă fazele superioare ale întrecerii pentru a obține ultimul bilet pentru Turneul Campionilor, dar a fost oprit de australianul Rinky Hijikata (83 ATP), în trei seturi, scor 2-6, 6-3, 6-3, după 2 ore și 16 minute de joc.

2026 marchează primul an, din 2017, când Novak Djokovic nu reușește calificarea la Turneul Campionilor. De-a lungul carierei, Djokovic s-a numărat de 16 ori între cei mai buni 8 tenismeni ai anului și a câștigat această întrecere de 7 ori.