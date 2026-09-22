Răzvan Patriche l-a lăudat pe Alaa Bellaarouch, portar marocan împrumutat de Dinamo de la Braga până la finalul sezonului. Goalkeeperul în vârstă de 24 de ani a devenit titular și a avut un rol important în rezultatele echipei.

Răzvan Patriche îl laudă pe Bellaarouch: „O mare parte din rezultate i se datorează lui”

„Cîrjan nu prea se simte în largul lui acolo, în bandă. El era obișnuit să primească între linii, să lege jocul. Dar, ușor-ușor, a început să se adapteze. În schimb, Bellaarouch este un mare plus, a ajutat foarte mult! E curajos, are reacție, iar o mare parte din rezultate i se datorează lui. I-a scos și aseară. Bun, foarte bun! Mărginean îmi place la nebunie. Este foarte bun la dueluri”, a spus Patriche la „Fața la Joc”.

Bellaarouch a bifat 10 meciuri până la momentul redactării acestui articol, dintre care trei fără gol primit. Portarul de 1,89 metri a încasat șapte și este cotat la 400.000 de euro.