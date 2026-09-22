EXCLUSIV Supertransfer făcut de Dinamo: „Mare plus! E curajos și are reacție”

Supertransfer făcut de Dinamo: „Mare plus! E curajos și are reacție” Superliga
SPORT.RO
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Răzvan Patriche a fost invitatul lui Costin Ștucan și Cătălin Oprișan la „Fața la Joc”, pe VOYO SPORT 1. Fostul fundaș a analizat lotul actual al lui Dinamo și a remarcat unul dintre transferurile realizate de „câini” în această vară.

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Din articol

Răzvan Patriche l-a lăudat pe Alaa Bellaarouch, portar marocan împrumutat de Dinamo de la Braga până la finalul sezonului. Goalkeeperul în vârstă de 24 de ani a devenit titular și a avut un rol important în rezultatele echipei.

Răzvan Patriche îl laudă pe Bellaarouch: „O mare parte din rezultate i se datorează lui”

„Cîrjan nu prea se simte în largul lui acolo, în bandă. El era obișnuit să primească între linii, să lege jocul. Dar, ușor-ușor, a început să se adapteze. În schimb, Bellaarouch este un mare plus, a ajutat foarte mult! E curajos, are reacție, iar o mare parte din rezultate i se datorează lui. I-a scos și aseară. Bun, foarte bun! Mărginean îmi place la nebunie. Este foarte bun la dueluri”, a spus Patriche la „Fața la Joc”.

Bellaarouch a bifat 10 meciuri până la momentul redactării acestui articol, dintre care trei fără gol primit. Portarul de 1,89 metri a încasat șapte și este cotat la 400.000 de euro.

Marocanul a ajuns la Dinamo sub formă de împrumut de la Braga, după ce portughezii l-au transferat de la Strasbourg în vara lui 2025, pentru 300.000 de euro.

Dinamo ocupă primul loc în SuperLiga, cu 23 de puncte, peste Rapid. După pauza competițională, „câinii” vor juca în deplasare cu Sepsi OSK, în etapa #11. Partida este programată pe 9 octombrie, de la ora 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

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