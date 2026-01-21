Formidabila Gabriela Ruse, performanța carierei la Australian Open! S-a calificat în turul trei, eliminând o australiancă

Pe 19 și 20 ianuarie 2026 a fost ”oficializată” începerea demolării vechiului stadion din Ștefan cel Mare, iar Dinamo, gruparea din Superligă, și CS Dinamo București, clubul sportiv care are inclusiv echipă de fotbal în Liga 2, au postat un mesaj comun pe paginile oficiale de Facebook.

Ce au avut de transmis Dinamo și CS Dinamo București



”14.10.1951 – 19.01.2026 – „Vechiul Stadion Dinamo”

Începând cu ziua de ieri, demolarea Stadionului Dinamo a început oficial, iar clubul Dinamo va beneficia de un stadion nou, construit la cele mai înalte standarde.

Astăzi a avut loc evenimentul oficial, la care au participat oficialități, reprezentanți ai clubului, legende și suporteri. A fost un moment cu o încărcătură emoțională profundă, în care cu toții am avut șansa de a ne lua „rămas-bun” de la vechiul stadion.

Astăzi se închide un capitol plin de istorie și de o însemnătate emoțională uriașă pentru întreaga suflare dinamovistă. Pe acest stadion, Dinamo a devenit cu adevărat mare, prin victoriile obținute împotriva unor coloși ai fotbalului european, precum Inter Milano, Panathinaikos Atena, Bayer Leverkusen, Everton, Levski Sofia, Partizan Belgrad, Beșiktaș Istanbul și mulți alții.

Nu ne rămâne decât datoria de a reveni pe noul stadion cu ambiția și responsabilitatea de a readuce performanțele naționale și europene în „Ștefan cel Mare””, au postat cele două cluburi.

Ionuț Lupescu și Florentin Petre, alături de președinții Andrei Nicolescu și Ionuț Popa



La eveniment au fost prezenți, printre alții, președinții Andrei Nicolescu și Ionuț Popa, dar și gloriile dinamoviste Ionuț Lupescu și Florentin Petre, campioni cu echipa din Ștefan cel Mare.

În prezent, Ionuț Lupescu este președinte de onoare la CS Dinamo, iar Florentin Petre este antrenorul secund al lui Dinamo.

