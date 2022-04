Dinamo s-a chinuit cu Gaz Metan, iar "câinii" explică: "A fost și terenul greu! Nu e așa simplu"

Deja sigură de prezența la barajul pentru menținere/retrogradare și fără șanse să se mai salveze direct, Dinamo a avut o prestație modestă la Mediaș, a înscris o singură dată, prin Carp, în minutul 41, iar pe final chiar a tras de timp pentru a menține avantajul de un gol.

Dinamo s-a chinuit cu Gaz Metan

La finalul partidei, Cătălin Carp, autorul golului, nu s-a arătat surprins de rezultatul partidei, mijlocașul evidențiind că jucătorii lui Gaz Metan au fost dornici de afirmare și au făcut un joc bun, iar starea gazonului a fost una proastă.

"Noi ne-am făcut meciul greu, am avut o mulțime de ocazii, dar ce să facem? Principalul e că am luat trei puncte. Cine se uită la televizor zice că am câștigat doar cu 1-0. Sunt mulți factori despre care nu vreau să spun. A fost și terenul greu.

Toți adversarii sunt dornici să se arate. Nu e așa simplu. Mister ne-a zis înainte de meci că avem o lună până la baraj, să ne pregătim și să dăm 100% atunci", a spus Cătălin Carp.

Pentru Dinamo a fost doar a doua victorie din play-out. Echipa lui Dusan Uhrin ocupă locul 14, cu 16 puncte, iar la baraj ar urma să înfrunte ocupanta poziției a treia din Liga 2.

Gaz Metan, afectată serios de problemele financiare, a evoluat cu o mulțime de juniori în ultimele etape și a ajuns la -27 în clasament din cauza depunctărilor.

În ultimele trei etape din play-out, Dinamo va mai juca cu Academica Clinceni, FC Botoșani și UTA Arad.