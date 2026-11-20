Dinamo este surpriza plăcută din startul acestui sezon. Sub comanda lui Nuno Campos, formația din Ștefan cel Mare a încheiat turul campionatului regulat pe treapta secundă, cu 33 de puncte.

Dinamo riscă să piardă titularul de 1,8 milioane de euro!

Unul dintre artizanii rezultatelor este nimeni altul decât Nikita Stoinov. Fundașul a acumulat nu mai puțin de 14 partide în turul sezonului, iar evoluțiile sale au fost constant bune.

Acesta a fost adus de către formația din Ștefan cel Mare vara anului 2025, când oficialii clubului plăteau nu mai puțin de 450.000 de euro pentru ca transferul să se materializeze.

De la momentul mutării cota de piață a lui Stoinov a „explodat”, în prezent fiind evaluat la nu mai puțin de 1,8 milioane de euro. În consecință, jucătorul a atras atenția cluburilor importante.

Fanatik notează că Maccabi Haifa este interesată de serviciile fundașului, iar un transfer ar putea fi realizat încă din mercato de iarnă. Un rol important în această mutare ar putea avea fostul selecționer al Israelului, Ran Ben-Shimon.

Potrivit sursei amintite mai sus, Ran Ben-Shimon ar fi discutat deja cu oficialii lui Maccabi Haifa despre perioada următoare, iar pe lista de transferuri ar fi fost inclus și fundașul lui Dinamo.