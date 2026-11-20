Gabi Tamaș a fost protagonist într-un scandal în noapte dintre 17 și 18 noiembrie, când s-a încăierat cu alți doi bărbați. Fostul internațional a fost dus la secția de poliție, după ce a refuzat să coopereze cu agenții. Ulterior a fost și reținut pentru 24 de ore.

Poliția Capitalei, decizie în cazul lui Gabi Tamaș

Retras din activitate din octombrie 2023, Gabi Tamaș continuă să fie în atenția publică. În prezent manager sportiv la ASA Târgu Mureș, fostul jucător a fost implicat într-o încăierare petrecută în Centrul Vechi din Capitală.

În urma reținerii de 24 de ore, Poliția Capitalei a dispus arestul la domiciliu. Gabi Tamaș va fi cercetat în continuare de către polițiștii din cadrul Secției 27 de Poliție, sub aspectul „săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe”.

„În continuarea cercetărilor, bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost prezentat magistraților, care au dispus față de acesta măsura preventivă a arestului la domiciliu.

Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Secției 27 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe”, s-a arătat în comunicatul oferit de Poliția Capitalei.