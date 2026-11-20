Pentru a soluționa problema, Costel Pantilimon a propus ca banul public să nu mai fie prezent în fotbalul de performanță, asta pentru ca mediul privat să aibă curajul să investească. Pe lângă acest aspect, fostul mare internațional a transmis că banii trebuie să creeze condiții de antrenament, asta pentru ca cei tineri să nu mai renunțe la sport de la vârsta adolescenței.

Pentru a-și consolida argumentul, expertul VOYO a amintit de existența banului public în sportul de performanță, în Liga 2 jumătate de echipe neavând drept de promovare. Situația se agravează în eșalonul al treilea, acolo unde tinerii nu au mediul necesar pentru a se dezvolta sănătos.

În cadrul emisiunii, Costel Pantilimon a ținut un discurs manifest despre situația în care a ajuns fotbalul din România. Fostul mare internațional susține că finanțatorii se feresc să investească în echipe, în condițiile în care nu există o strategie pe termen lung sau mediu din partea FRF sau LPF.

Din nefericire, în ultimii ani fotbalul românesc a cunoscut tot mai multe cazuri în care echipele s-au desființat după retrogradarea din SuperLiga. Mai mult decât atât, au existat și exemple de cluburi care au falimentat în plin sezon, iar aici le amintim pe Academica Clinceni sau Gaz Metan Mediaș.

„Ajung tot la punctul acela în care erau finanțatori, oameni care băgau bani din buzunarele lor. În momentul de față, patronii de la FCSB, Craiova și Dinamo nu mai au nerv să se lupte cu Slobozia sau Galați, echipe care folosesc bani publici, ei nici măcar nu au voie să aibă profit! Cu ce să te lupți, cum să găsești înțelegere între cluburi?

E o discuție mult mai amplă! Dacă te uiți la Liga 2, jumătate din cluburi nu au drept de promovare, dar încă sunt angrenate în competiție. Te uiți la Liga 3, cel puțin 20% dintre ele se retrag pe parcurs, nu au continuitate. Te așteptai la Liga 3 să fie continuitatea de la juniori, doar că atunci te duci pe sate, joci doar cu bătrâni, mai are chef primarul să intre pe teren.

Strategia vine ori de la FRF, ori de la LPF. Hai să punem stop la tot ce se întâmplă, ne păcălim cu fotbalul acesta. Hai să punem stop și să creăm structuri, pentru că altfel nu vom găsi investitori. Mă uit și la Timișoara, nu o să vină nimeni! Vreau să mă lupt cu Lobi, dar cum să mă lupt când nu am o strategie? Nu se știe nimic!

Pe de altă parte, de ce nu aș face și eu la fel ca o echipă care intră în insolvență? Spun că nu am bani să mai plătesc, suma se rade, dar eu rămân în competiție. Care e ideea?! Cel de la Craiova e nebun că bagă constant și vrea să își creeze o structură clară?! Vine apoi unul cu bani publici, dar apoi spune că nu mai poate. E cazul Buzău, a intrat în SuperLiga, a băgat o căruță de bani și după s-a desființat. Noi ce vorbim, cu cine mă joc eu? Să nu mai permitem lucrurile acestea!

Avem o competiție proastă, o grămadă de bani se duc aiurea. Trebuie făcută o infrastructură, să fie lăsat ceva în urmă! Eu vorbesc strict de niște condiții minime. Am văzut grupe de copii care se antrenau într-un teren de 20 pe 20! Dacă vrei progres, ai nevoie de condiții! Alții au luat-o înainte, noi am rămas la fel. Mulți preferă la 15 ani să se lase de fotbal și să se ducă spre altceva. Mi-e ciudă că dăm vina pe copii, dar nu e așa! Dacă facem o analiză, vedem câți copii au renunțat la acest fenomen la vârste fragede”, a declarat Costel Pantilimon, la VOYO SPORT LIVE.