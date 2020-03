"Dinamo reprezinta ceva in Romania, este un brand!" I-a salvat Sorescu scaunul lui Uhrin? Ce a spus eroul "cainilor" dupa ce Dinamo s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei

Ce a spus Deian Sorescu la finalul meciului cu Clinceni.

Dinamo s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei dupa ce a invins-o cu 1-0 pe Academica Clinceni, printr-un gol marcat de Deian Sorescu. La finalul partidei, marcatorul golului a vorbit despre meciul din aceasta seara si despre o posibila plecare a antrenorului Dusan Uhrin de la echipa.

"Este greu fata de o echipa care a venit din esalonul secund, ii deschidem greu, am fost mai insipirati acolo in fata portii si am marcat. Nu vreau sa zic ca e o razbunare, luam meci cu meci, pas cu pas si de miane ne gandim la meciul din campionat. Nici nu am auzit de asa ceva, nu stiu unde s-a scris si de ce s-a scirs, dansul este antrenorul nostru si va ramane aici. Avem o motivatie mare si o determinare si va ramane aici. Orice echipa e luata in calcul din play-out si oricine poate sa retrogradeze, nu ne gandim la asta, luam meci cu meci si la final sper sa castigam play-out-ul. Nu exista nicio teama si reprezentam ceva in Romania, chiar daca nu am reusit sa atingem unele obiective, dar Dinamo este un brand", a spus Deian Sorescu la finalul partidei, la Digi.

Dinamo Cupa Romaniei Deian Sorescu