”Câinii” vor să transfere patru jucători în următoarea perioadă de mercato, printre care și un atacant. Până atunci, un jucător deținut de Dinamo se va întoarce la echipă, după ce a fost împrumutat.



Este vorba despre tânărul Codruț Sandu (19 ani), care a evoluat pentru Corvinul Hunedoara în prima parte a acestui sezon. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a confirmat deja mutarea, astfel că portarul va merge în cantonamentul de iarnă alături de colegii săi.



Codruț Sandu se întoarce la Dinamo



„Suntem mulțumiți de evoluțiile lui Codruț de la Corvinul. Suntem încântați de această colaborare. Codruț este monitorizat în continuare de noi cu mare atenție. Lui Codruț îi trebuia un loc unde să joace.



În acordul de împrumut avem o înțelegere cu Corvinul ca în iarna asta, Codruț să revină o perioadă la Dinamo și să se antreneze cu noi. O să meargă cu noi în cantonamentul din Antalya, apoi după perioada de la noi va reveni la Corvinul, unde se va antrena și cu ei, iar apoi își va continua împrumutul până la finalul înțelegerii cu Corvinul.



Iar apoi vom trage linie și vom decide care o sa fie situația lui Codruț Sandu pentru campionatul următor. Însă, e bine că el are evolutii foarte bune la Corvinul, iar acum va avea din nou posibilitatea să se antreneze și cu Dinamo o perioadă. Toate aceste lucruri au fost foarte bine gândite încă de la început”, a spus Nicolescu, pentru ProSport.



Dinamo, test dificil după reluarea campionatului



”Câinii” vor începe în forță anul 2026. Vor primi vizita celor de la Universitatea Cluj, echipă aflată în lupta pentru accederea în play-off, cu 33 de puncte, la egalitate cu locul șase, ocupat de Oțelul Galați.



Dinamo se va deplasa apoi la Sibiu pentru meciul cu Hermannstadt, penultima clasată, iar apoi va urma meciul cu Petrolul, de pe teren propriu.

