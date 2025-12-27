Atacantul francez al lui Liverpool, Hugo Ekitike, care a marcat cinci goluri în patru meciuri după câteva săptămâni mai puţin prolifice, a "muncit foarte mult" pentru a ajunge la acest nivel, potrivit antrenorului Arne Slot, care a recunoscut că a trebuit "să-l împingă" puţin pe jucător, scrie AFP.

Arne Slot, mulțumit de munca depusă de Hugo Ekitike



"A muncit foarte mult pentru a ajunge la nivelul său actual. Stă foarte bine fizic, se descurcă excelent. Uneori, însă, a trebuit să-l conving de necesitatea acestor eforturi pentru a deveni mai puternic. Dar el a perseverat întotdeauna, chiar dacă nu a făcut-o mereu cu zâmbetul pe buze. A muncit cu adevărat din greu pentru a-şi îmbunătăţi condiţia fizică, atât pe teren, cât şi în afara lui", a spus Arne Slot înainte de meciul de sâmbătă, din Premier League, de pe teren propriu, împotriva echipei Wolverhampton, "lanterna roşie" a campionatului.



Sosit de la Eintracht Frankfurt în această vară, Ekitike, în vârstă de 23 de ani, a marcat în primele sale trei meciuri pentru "roşii". Dar acest început promiţător nu a durat, francezul marcând apoi doar trei goluri în 17 apariţii. Recent, Ekitike a revenit în forţă reuşind cinci goluri şi ajungând la un total de 11 pentru "cormorani".



Fără înfrângere în ultimele cinci etape, campioana en-titre Liverpool se află momentan pe locul 6 în Premier League, cu 29 de puncte, dar teoretic ar putea ajunge pe locul 4 în cazul previzibil al unei victorii cu Wolverhampton, azi, de la 17:00, în direct pe VOYO.

Agerpres

