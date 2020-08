Dinamo poate fi salvata! LPF a facut anuntul: "Cred ca in momentul de fata, 16 echipe reprezinta o varianta buna"

In Liga 1 inca se cauta o modalitatea pentru a se incheia competitia.

Secretarul General LPF, Justin Stefan, a declarat ca astazi se va hotari daca din sezonul urmator va exista in Liga 1 un sistem competitional cu 16 echipe.

De asemenea, el a spus ca doar FRF poate apropa o asemenea hotarare.

Asa cum stiti am incercat inca din luna martie sa terminam campionatul pe terenul de joc, prin disputarea celor 268 de partide programate in caledarul Ligii 1. Chiar si astazi cred ar fi fost normal ca in privinta solicitarii noastre a termenului de extindere a competitie la 18 august,sa ni se permita acest lucru pentru ca ar fi insemnat ca Dinamo sa isi poata disputa jocurile pe teren. Din pacate aceasta varianta nu a fost posibila. Cei de la Dinamo erau gata sa isi dispute partidele restante. Ca atare, in acest moment am apreciat ca este nevoie de un criteriu de departajare in vederea intocmirii clasamentului final al playout-ului. Este nevoie de criterii de departajare, pentru ca nu vom avea un numar egal de meciuri pentru toate cluburile participante in aceasta faza a competitie. Am facut a treia consultare cu cluburile din Liga 1. Vom inainta in cursul zilei de astazi o solicitare catre Comitetul Executiv pentru a stabili decizia finala cu privire la aceste criterii de departajare.

Eu cred ca nu se va putea realiza un clasamnet final care sa tina cont doar de meritul sportiv, ori in aceasta situatie trebuie sa evitam o decizie subiectiva cu privire la echipele care vor retrograda. Eu cred ca o varianta cu 16 echipe este de luat in seama. Acum, categoric, vom avea o noua consultare cu cluburile din Liga 1 si decizia finala potrivit statului FRF cu privirel a sistemul competitional pe sezonul urmator, apartine Federatiei.

Cred ca in momentul de fata, 16 echipe reprezinta o varianta buna. Fac aceasta declaratie pentru ca ea nu mai afecteaza integritatea competitiei, pentru ca nu se mai pot disputa meciurile.

Astazi pregatim o adresa prin care solicitam punctul de vedere al celor 14 echipe cu privire la o competitie cu 16 cluburi. Echipele pot raspunde pana astazi la ora 16", a spus Justin Stefan pentru PRO X.