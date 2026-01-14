Adus gratis de Dinamo în urmă cu aproape un an, Perica a reușit să înscrie 6 goluri în a doua jumătate a sezonului trecut. Randamentul său a scăzut în actuala stagiune, una cu doar două reușite în 16 partide.



El Comercio: Stipe Perica, propus la Sporting Gijon

Pe parcursul acestui sezon, Perica a fost criticat inclusiv de președintele Andrei Nicolescu pentru randamentul scăzut, iar Ioan Andone, una dintre legendele lui Dinamo, a avut o reacție și mai dură, spunând că fotbalistul croat a avut suficiente șanse și ar trebui înlocuit în această iarnă.



Perica ar putea părăsi Dinamo în această fereastră de mercato. Ziarul spaniol El Comercio scrie că atacantul croat a fost propus de reprezentanții săi la Sporting Gijon, ocupanta locului 11 în LaLiga2.



"Sporting Gijon lucrează de câteva zile la alte opțiuni pentru atac. Clubul primește și analizează propunerile anumitor jucători, cum ar fi croatul Stipe Perica, în vârstă de 30 de ani. Joacă la Dinamo București și are o experiență vastă în fotbalul european", a scris El Comercio, care a explicat că antrenorul Borja Jimenez a cerut un vârf de atac care să se adapteze rapid în eșalonul secund al Spaniei.



Înainte de Perica, pe lista lui Gijon s-ar fi aflat câțiva atacanți din liga a doua spaniolă, însă transferurile sunt considerate foarte complicate din motive financiare.

Format la NK Zadar, Perica era cumpărat de Chelsea, în 2013, când avea doar 18 ani, pentru aproximativ 2,5 milioane de euro. Croatul nu a apucat să joace pentru londonezi și a fost împrumutat la NAC Breda și Udinese înainte de a fi cedat definitiv la gruparea italiană, pentru 4,5 milioane de euro, în 2016.



Perica, care a reușit 10 goluri în 76 de meciuri din Serie A, a mai jucat la Frosinone, Kasimpasa, Mouscron, Watford, Maccabi Tel Aviv, Standard Liege și Rijeka.

