BOTOSANI - DINAMO 2-0 | "Suntem in pom si pomul in aer!" Grozav, dupa primele minute de la revenirea in Liga 1: "Nu aceasta e fata reala a lui Dinamo!"

Gicu Grozav a fost trimis pe teren la doar cateva minute de la startul reprizei a doua a meciului cu Botosani, desi planul lui Niculescu era sa joace in ultimul sfert de ora.

Nici macar intrarea lui Grozav nu a reusit sa aduca un plus in jocul echipei care a pierdut cu 2-0 si ajuns pe pozitie de baraj. Gicu Grozav spera ca dupa pauza competitionala prilejuita de meciurile nationalei, Dinamo sa revina cu un suflu nou si sa inceapa sa urce in clasament.

"Poate nu am fost suficient de motivati cand am intrat pe teren. Suntem intr-o pasa foarte proasta. Vreau sa aratam alta fata dupa ce vom reveni din pauza competitionala, nu cred ca aceasta este adevarata fata a echipei. Am resimtit putina oboseala pentru ca nu am mai jucat de ceva timp, dar sper ca aceasta pauza imi va prinde bine. E foarte rusinos locul pe care suntem, dar prea multe nu avem de spus. E greu, e dureros, doar noi putem sa o scoatem la capat. Avem o pauza, trebuie sa muncim la antrenamente pentru ca suntem in pom si pomul in aer", a declarat Gicu Grozav la finalul partidei.