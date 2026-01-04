Curtat de Dinamo și UTA Arad iarna trecută, internaționalul moldovean cu cetățenie română Artur Ioniță (35 de ani) a preferat să continue cariera în Italia, acolo unde a semnat cu Triestina din Serie C.

Acum, mijlocașul central cu 210 meciuri în Serie A este dorit de două echipe care se luptă pentru promovarea în Serie B: Brescia, locul 3 în Grupa A din Serie C, și Arezzo, locul 2 în Grupa B.

Informația a fost publicată de Notiziario del Calcio, iar MoldFootball reamintește că ”Triestina a demarat sezonul cu o penalizare de -23 de puncte, fiind astfel în zona de risc de a retrograda în Serie D. Din acest motiv, clubul este dispus să vândă cei mai buni jucători, inclusiv pe experimentatul Artur Ioniță, pentru a obține beneficii financiare”.

Artur Ioniță are 210 meciuri și 14 goluri în Serie A, plus alte 101 partide în Serie B



În campionatul Italiei, Artur Ioniță a mai jucat pentru formațiile Hellas Verona, Cagliari, Benevento (toate – Serie A), Pisa și Modena (ambele – Serie B).

În Serie A, el a marcat 14 goluri în 210 partide.

Pe lângă cele 210 meciuri jucate în Serie A, Ioniță are și 101 de partide în Serie B, iar în anii 2014 și 2019 a fost desemnat cel mai bun fotbalist din Republica Moldova.

