Dinamo i-a găsit înlocuitor lui Zeljko Kopic!

Dinamo i-a găsit înlocuitor lui Zeljko Kopic! Superliga
Dinamo ia în calcul mai multe variante pentru banca tehnică, în cazul în care Zeljko Kopic va pleca de la echipă. 

Ianis ZicuZeljko KopicDinamo
În ultimele zile au apărut informații potrivit cărora antrenorul croat ar avea o ofertă concretă din străinătate, iar conducerea clubului încearcă să fie pregătită pentru orice scenariu.

Kopic, în vârstă de 48 de ani, are contract cu Dinamo până în vara lui 2028, iar până în acest moment nu există discuții oficiale despre o despărțire. Totuși, în culisele clubului se analizează deja posibili succesor.

Dinamo i-a găsit înlocuitor lui Zeljko Kopic

Potrivit GSP, majoritatea variantelor luate în calcul sunt antrenori străini. Pe lista „câinilor” se află însă și un nume din Superliga, mai exact Ianis Zicu, actualul antrenor de la Farul Constanța.

Tehnicianul de 42 de ani este văzut de oficialii dinamoviști drept un antrenor din noua generație, atent la date și la tendințele fotbalului modern. 

În sezonul 2025-2026, Zicu a condus Farul în 37 de meciuri, cu un bilanț de 13 victorii, 10 remize și 14 înfrângeri.

Cariera de antrenor a lui Zicu a început în 2019, la juniorii lui FC Voluntari. Ulterior a trecut pe la Concordia Chiajna și Metaloglobus, echipă pe care a promovat-o în Superliga înainte de a ajunge la Farul.

Ianis Zicu are deja „ADN”-ul dinamovist

Pe lângă experiența de pe bancă, Zicu are și o legătură puternică cu Dinamo. Ca jucător, a debutat în tricoul „câinilor” în 2001 și a evoluat în mai multe perioade pentru clubul din Ștefan cel Mare. 

În total, a adunat 119 meciuri, 28 de goluri și 7 pase decisive și a cucerit două titluri, trei Cupe ale României și o Supercupă.

