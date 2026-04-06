În ultimele zile au apărut informații potrivit cărora antrenorul croat ar avea o ofertă concretă din străinătate, iar conducerea clubului încearcă să fie pregătită pentru orice scenariu.

Kopic, în vârstă de 48 de ani, are contract cu Dinamo până în vara lui 2028, iar până în acest moment nu există discuții oficiale despre o despărțire. Totuși, în culisele clubului se analizează deja posibili succesor.

Dinamo i-a găsit înlocuitor lui Zeljko Kopic

Potrivit GSP, majoritatea variantelor luate în calcul sunt antrenori străini. Pe lista „câinilor” se află însă și un nume din Superliga, mai exact Ianis Zicu, actualul antrenor de la Farul Constanța.

Tehnicianul de 42 de ani este văzut de oficialii dinamoviști drept un antrenor din noua generație, atent la date și la tendințele fotbalului modern.