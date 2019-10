DINAMO - GAZ METAN MEDIAS 2-0 | "Ii multumesc lui Sorescu ca i-a dedicat golul sotiei mele!" :) Nistor is back in business! Ce a putut sa declare la finalul partidei

Dinamo s-a impus cu 2-0 in meciul din Stefan cel Mare in fata celor de la Gaz Metan Medias. Golurile au fost marcate de Mrzjlak si Sorescu, iar cainii au urcat temporar pana pe locul 6, primul care duce in play-off. La finalul partidei Dan Nistor a vorbit despre partida si despre sansele dinamovistilor de a prinde play-off-ul.

"Ma bucur foarte mult pentru Sorescu, pentru ca ne-a lipsit in derby. Ati vazut si dumneavostra azi, a avut pase decisive si gol. Ii multumesc ca i-a dedicat golul sotiei mele, pentru ca eu nu am reusit sa marchez. Important e sa nu ne imbatam cu apa rece, mai e mult pana la play-off, mai avem multe meciuri grele. Daca o tinem tot asa, sunt foarte increzator, daca castigam celelate 3 partide in porportie de 80 la suta vom fi in play-off.

Nistor a comentat si faptul ca pe autocarul lui Dinamo apare chipul sau.

E un lucru foarte frumos, atat pentru mine, cat si pentru familia cand vezi ca atatea lume te iubeste. Daca revin eu, multi au zis ca o sa fie doar miere si bine, ma bucur ca am reusit sa imi ajut echipa, ca totul este ok, ca am trecut peste acele divergente cu suporterii", a declarat Nistor la finalul partidei.

Mrzjlak: "O echipa ca Dinamo trebuie sa fie in play-off!"



Filip Mrzjlak a declarat la finalul partidei ca o echipa ca Dinamo trebuie sa fie in play-off si spune ca se bucura ca a marcat primul gol in tricoul "cainilor".

"Am dat gol in ultima etapa in campionat anul trecut si ma bucur ca am marcat dupa atat timp. Au fost doua goluri de fapt, trebuie sa vedem reluarea, dar nu sunt suparat, bine ca am castigat. Sunt fericit ca am dat primul gol pentru Dinamo. Scorul trebuia sa fie mai mare la cate ocazii am avut, cum a spus si Dan Nistor. O echipa ca Dinamo trebuie sa fie in play-off. Dupa aceste doua meciuri nu trebuie sa dam petrecere, mai avem multe meciuri pana la finalul campionatului", a declarat Mrzjlak.

FULLSCREEN Galerie Foto

/