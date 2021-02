Derby-ul Dinamo - FCSB se joaca chiar de ziua lui Catalin Hildan! Cum au comemorat fanii din Stefan cel Mare momentul

Dinamo - FCSB va fi primul mare derby al acestui an si se va juca miercuri de la ora 20:45.

Marele meci dintre cele doua rivale istorice are loc chiar de ziua fostului mare jucator al lui Dinamo, Catalin Hildan. Pe data de 3 februarie el ar fi implinit 45 de ani, iar pagina oficiala a echipei a comemorat acest eveniment.

"Ar fi implinit 45 de ani!

E zi de meci, in seara asta se joaca DINAMO vs FCSB, fara spectatori, pe batranul stadion din Stefan cel Mare, insa gandurile tuturor suporterilor dinamovisti pleaca spre CATALIN HILDAN!

Nascut pe 3 februarie 1976, la Branesti, CATALIN HILDAN ar fi implinit astazi 45 de ani si ar fi fost sarbatorit pe banca echipei noastre, in treningul de antrenor principal sau in costumul de director sportiv.

Plecat dintre noi in acel octombrie negru al anului 2000, CATALIN HILDAN nu a fost uitat de suflarea dinamovista.

Dincolo de cuvinte, spiritul lui este prezent in fiecare zi printre noi doar pentru Dinamo Bucuresti.

Nu te vom uita niciodata, CATALIN HILDAN!", a fost postarea de pe pagina oficiala a lui Dinamo.

Inaintea acestui meci, FCSB este lider solitar in Liga 1, cu 45 de puncte. Dinamo se afla pe locul 9, cu 25 de puncte, fiind la 3 puncte in spatele Chindiei Targoviste, ocupanta ultimului loc care duce in playoff.