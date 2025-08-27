Reacția lui Marian Iancu, fostul patron al bănățenilor, nu s-a lăsat așteptată, acesta lansând acuzații subtile la adresa arbitrajului și trasând sarcini clare pentru noul antrenor, Dan Alexa.



Echipa timișoreană a fost la doar câteva secunde de calificare, conducând cu 1-0 până în minutul 90+3, când oaspeții au egalat și au trimis meciul în prelungiri. Scenariul s-a repetat și în timpul suplimentar: Poli a preluat din nou conducerea, 2-1, dar a cedat pe final, primind două goluri în minutele 115 și 120+1.



"Alexa trebuie să ridice nivelul"



Într-o postare pe contul său de Facebook, Marian Iancu a analizat la cald prestația echipei și nu s-a ferit să atingă un punct sensibil, arbitrajul.



"Am văzut meciul de cupă Politehnica Timișoara cu CS Dinamo și arbitrii lor. Știm asta. Nu veneau singuri niciodată. Dar azi nu scorul m-a interesat. Ci jocul echipei", a scris Iancu, continuând cu o evaluare a lotului: "Politehnica Timișoara are un lot bun pentru Liga 3 și slab pentru Liga 2. Încă este un lot fără experiență. S-a văzut azi pe final".



Fostul conducător i-a transmis și un mesaj direct lui Dan Alexa, considerând că eliminarea din Cupă poate fi, paradoxal, un avantaj în lupta pentru promovare.



"Alexa trebuie să ridice nivelul prin ridicarea mediei de vârstă și calitate. Nu are o misiune ușoară. Faptul că azi au părăsit Cupa îi va ajuta în competiția pentru promovarea în Liga 2. Altfel se disipau între competiții, fără niciun scop final. Așa, tot focusul pe promovare. Felicitări! Clubul crește. Dar este nevoie de mai mult. Se poate!", a încheiat Marian Iancu.

