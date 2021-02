Dinamo, cu gandul la transferuri dupa infrangerea din derby-ul cu FCSB! "Mai avem nevoie de jucatori Trebuie sa ne luam revansa in Cupa" 

Dinamo a fost invinsa cu 1-0 de FCSB in meciul din a 21-a etapa a Ligii 1.

Directorul sportiv al lui Dinamo, Marius Nicolae, a vorbit dupa meci despre situatia de la club si despre transferurile pe care le vor face in urmatoarea perioada pentru a se intari pentru meciurile care au mai ramas de disputat.

Oficialul dinamovistilor a spus si ca isi doreste ca echipa sa arate mai bine in meciul din weekend, cu Craiova, observand usurinta cu care Dinamo incaseaza un gol in primele minute de joc.

"Un meci destul de urat, din tribune de unde am stat eu, incarcatura fizica, joc incalcit.

E al treilea meci in care luam gol in primele 10 minute, e foarte greu sa revii, mai ales cu FCSB. Din pacate, nu am reusit sa luam nici macar un punct, nu avem timp sa ne plangem, urmeaza meciul cu Craiova.

Fara jucatori importanti, sa speram ca cei care vor intra si vor suplini o vor face bine. Mai avem nevoie de jucatori, speram ca saptamana asta sa mai aducem unul doi jucatori si sa aratam mai bine.

Ce prime sa mai dea DDB cat timp incearca sa mai tina clubul pe linia de plutire? Nu a existat nicio prima, dupa ce zi a fost azi, gandindu-ne la Catalin Hildan, nu aveam nevoie de nicio motivatie.

Intotdeauna si jandarmeria, si organele de ordine, dau dovada de exces de zel, in astfel de momente ar trebui sa fim mai umani si sa lasam oamenii sa isi exprime sentimentele cum trebuie.

Cu anti-dopingul la fel, s-a vorbit si la televiziuni, inteleg ca au spus ca a fost o comunicare gresita intre noi si sponsori. La noi la club nu a existat niciodata o astfel de cerere.

Nu putem sa avem rabdare si timp, se joaca foarte des. Liniste financiara... Usor, usor o sa avem. Lucrurile sunt pe drumul cel bun datorita echipei DDB, a suporterilor si a sponsorilor. Numai ca... Probabil de la meci la meci o sa vedem. Trebuie sa aratam mai bine la Craiova si sa aducem puncte. Si apoi sa incercam sa ne luam revansa in Cupa.

Mai avem nevoie de jucatori. Sa speram ca o sa reusim saptamana asta sa mai aducem unul, doi jucatori si sa incercam sa aratam mai bine la meciurile urmatoare. Iarna e intotdeauna mult mai greu sa aduci jucatori. Daca aduci jucatori care sunt liberi din vara, iarasi e o problema, nu mai ai timp sa ii pregatesti. Si atunci, cine e liber acum, e clar ca are o problema.



Sau trebuie sa te gandesti sa aduci jucatori sub forma de imprumut de la alte cluburi mai importante. Dar aici e alta problema. Incercam, suntem pe drumul cel bun. V-am spus, sper ca in doua - trei zile sa avem doi jucatori noi, unul pe postul de portar si inca unul in compartimentul ofensiv", a declarat Marius Nicolae dupa meciul dintre Dinamo si FCSB.

Urmatorul meci al "cainilor rosii" este programat sambata, de la ora 21:00, in deplasare la Craiova.