DINAMO - CRAIOVA | Oltenii nu inteleg ce au patit: "Trebuie sa castigam neaparat ultimul meci!"

Craiova a pierdut categoric meciul de la Bucuresti. Dinamo a castigat fara emotii, scor 3-0.

Mitrita nu da vina pe faptul ca meciul a inceput cu o ora mai tarziu decat programat si recunoaste ca importanta partidei era cruciala.

”Am fost increzatori. Am intalnit o echipa compacta, au fost mai buni. Trebuie sa mergem acasa sa vedem ce am gresit. Mergem mai departe. Nu are importanta ca a inceput meciul mai tarziu. Si Dinamo a trecut prin aceleasi lucruri. De asta ne doream aceasta victorie. Treceam un punct peste Steaua, veneam la doua puncte de CFR. Trebuie sa castigam neaparat ultimul meci", a declarat Mitrita la finalul partidei.