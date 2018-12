Reactia noului erou al lui Dinamo dupa ce i-a dat 3 goluri Craiovei: "E primul hat trick din cariera mea! Joc bine in fata lui Mangia". Ce a spus Montini

Dinamo 3-0 Universitatea Craiova. "Cainii" castiga dupa 5 meciuri si se apropie la 6 puncte de Play Off. Mattia Montini a fost eroul lor, cu un hat-trick, primul la profesionisti.

"E pentru prima data in cariera mea cand marchez un hat trick. Se pare ca intotdeauna joc bine impotriva lui Mangia. Sunt foarte fericit pentru hat trick, dar mai ales pentru echipa, pentru victorie! Cred ca e important pentru noi ca am reusit acest rezultat.

Am schimbat doar cateva cuvinte cu Mangia inaintea meciului. Ne-am urat succes unul altuia.

Am venit la Dinamo dupa o pauza de 5 luni, nu sunt in cea mai buna conditie fizica, dar ma bucur ca am reusit sa imi ajut echipa.

Nu stiu la ce sa va asteptati de la mine de acum incolo, la orice. Astazi am reusit trei goluri. Dar daca vrem sa mai castigam meciuri, trebuie sa avem atitudinea pe care am avut-o astazi.

Pentru mine este o ambitie sa iesim din aceasta pasa grea si sa prindem Play Off-ul", a spus Mattia Montini.