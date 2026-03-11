Zeljko Kopic are mari bătăi de cap înainte de derby-ul cu rivala din Giulești. Nu va putea conta, în mod sigur, pe trei dintre jucătorii săi, iar în privința lui Kennedy Boateng (29 de ani) există în continuare semne de întrebare.

În meciul cu CFR Cluj (0-2), ultimul din sezonul regulat, fundașul togolez a acuzat probleme la gamba stângă și ar urma să efectueze un RMN pentru a vedea exact cât de gravă este accidentarea sa, așa cum a dezvăluit președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu.

Dinamo, fără trei jucători în derby-ul cu Rapid! Boateng este incert

În mod sigur, antrenorul lui Dinamo nu-i va avea la dispoziție nici pe Andrei Mărginean (24 de ani) și Mamoudou Karamoko (26 de ani). Primul a fost operat recent pentru apendicită, iar al doilea va reveni în echipă abia după pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale.

„Mărginean sută la sută intră în program, dar n-o să poată săptămâna asta. Speram săptămâna viitoare dacă jucam mai târziu, dar joi... nu știu cum o să fie”, a spus Nicolescu, la Prima Sport.

Nici nou-transferul George Pușcaș (29 de ani) nu e încă apt de joc. Adus după o perioadă de opt luni de pauză, atacantul a intrat într-un proces de pregătire fizică, astfel că va fi gata tot după pauza competițională, în meciul cu FC Argeș.

Pentru Dinamo, meciul cu Rapid din prima etapă a play-off-ului este foarte important. Un rezultat pozitiv i-ar putea permite să spere la o clasare în zona locurilor fruntașe, în contextul în care a ”căzut” pe locul cinci după trei înfrângeri consecutive.

Cum poate arăta Dinamo în derby-ul cu Rapid: Epassy - Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Soro, Musi

Clasamentul din play-off după înjumătățirea punctelor arată astfel:

1. Universitatea Craiova – 30 puncte

2. Rapid București – 28 puncte

3. Universitatea Cluj – 27 puncte

4. CFR Cluj – 27 puncte

5. Dinamo București – 26 puncte

6. FC Argeș – 25 puncte

Campioana României va evolua în turul 1 preliminar din UEFA Champions League, câștigătoarea Cupa României va merge în turul 1 preliminar din UEFA Europa League, iar locurile 2 și 3 pot ajunge în UEFA Europa Conference League.