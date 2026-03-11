Pentru partida programată sâmbătă, de la ora 20:30, Dinamo nu-l va avea la dispoziție pe atacantul transferat cu surle și trâmbițe în această iarnă. George Pușcaș (29 de ani) a semnat cu echipa pregătită de Zeljko Kopic după ce a stat ”pe bară” timp de opt luni, astfel că a avut nevoie de o perioadă de câteva săptămâni pentru a se pune la punct cu pregătirea fizică.

George Pușcaș va debuta la Dinamo în meciul cu FC Argeș

În meciul cu FC Argeș (0-1), Dinamo l-a pierdut și pe Mamoudou Karamoko, golgheterul echipei, care va reveni după accidentare tot în meciul cu piteștenii, primul de după reluarea campionatului. Tot atunci va fi apt de joc și Pușcaș!

Astfel, Kopic va avea bătăi de cap în primele două partide din play-off, pe care le va disputa cu primele două clasate, Rapid și Universitatea Craiova.

”(n.r. - Karamoko e apt?) Karamoko nu, după pauza competițională și el și Pușcaș”, a fost răspunsul dat de Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, la Prima Sport.

Pentru Dinamo, meciul cu Rapid din prima etapă a play-off-ului este foarte important. Un rezultat pozitiv i-ar putea permite să spere la o clasare în zona locurilor fruntașe, în contextul în care a ”căzut” pe locul cinci după trei înfrângeri consecutive.

Karamoko este golgheterul lui Dinamo în campionat, cu șase goluri marcate în 23 de partide, cifră la care se adaugă și o pasă decisivă.

Clasamentul din play-off după înjumătățirea punctelor arată astfel:

1. Universitatea Craiova – 30 puncte

2. Rapid București – 28 puncte

3. Universitatea Cluj – 27 puncte

4. CFR Cluj – 27 puncte

5. Dinamo București – 26 puncte

6. FC Argeș – 25 puncte

Campioana României va evolua în turul 1 preliminar din UEFA Champions League, câștigătoarea Cupa României va merge în turul 1 preliminar din UEFA Europa League, iar locurile 2 și 3 pot ajunge în UEFA Europa Conference League.