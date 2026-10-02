Cosmin Bodea, aproape de o tragedie, după meciul de la Sighetu Marmației

Pe 19 septembrie 2026, Cosmin Bodea, fostul stoper de la Dinamo și fostul căpitan al lui FC Brașov, a suferit un infarct, după meciul CSM Sighetu Marmației - Lotus Băile Felix, scor 1-1, care a contat pentru etapa a patra a Seriei 8 din Liga 3. Acesta s-a simțit rău în autocarul echipei, pe drumul de întoarcere, iar membrii delagației au chemat ambulanța.

Deși părea că își revenise, acesta a fost direcționat către Spitalul Județean Oradea, pentru investigații amănunțite. La sosirea în unitarea medicală bihoreană, antrenorului i s-a făcut din nou rău, iar medicii l-au resuscitat. Analizele au arătat că Bodea suferise un infarct, iar chirurgii i-au montat două stenturi, dispozitivele medicale fiind concepute pentru restabilirea și îmbunătățirea fluxului sangvin. Cauza problemelor medicale ar fi fumatul și stresul cauzat de meseria de antrenor.

Fostul fotbalist trebuie să facă pauză cel puțin două luni de zile și își propune să revină pe bancă la începutul anului 2027. Între timp, de echipă se vor ocupa secunzii Gheorghe Silaghi, Ovidiu Morna și Nicolae Petre. Lotus ocupă locul al treilea în clasament (12 puncte, 6 meciuri), înaintea sa fiind Minaur Baia Mare (13 puncte, 6 meciuri) și SCM Zalău (13 puncte, 6 meciuri).

A jucat în România, Turcia și Cipru

Cosmin Bodea (53 de ani / 186 cm) este născut la Beiuș (jud. Bihor) și a jucat ca fundaș central la FC Bihor Oradea (1994-1995), FC Brașov (1995-1996, 1999-2006), FC Dinamo București (1996-1997), Sakaryaspor (1998-1999) și Alki Larnaca (2007).

Ulterior, a fost director tehnic la Lotus Băile Felix (2018, 2021-2023) și a ocupat funcția de antrenor principal la echipele CSM Săcele (2007-2008), FCM Târgu Mureș (2008-2010), Gaz Metan CFR Craiova (2011), CS Oșorhei (2012-2013), Olimpia Satu Mare (2014), FC Brașov (2015), CSC Sânmartin (2019-2021) și Lotus Băile Felix (2019, 2023-prezent).

Foto - Lotus Băile Felix (FB)