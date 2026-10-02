„Probabil sunt frustrați!” Andrei Nicolescu, scut în jurul jucătorilor de la Dinamo aflați la echipa națională

„Probabil sunt frustrați!” Andrei Nicolescu, scut în jurul jucătorilor de la Dinamo aflați la echipa națională Nationala
SPORT.RO
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Andrei Nicolescu a discutat despre jucătorii lui Dinamo convocați de Gică Hagi.

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andrei nicolescuDinamoRaul OprutEchipa NationalaGica Hagi
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Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie, care a dus la o nouă înfrângere: 2-4.

Andrei Nicolescu, scut în jurul jucătorilor de la Dinamo aflați la echipa națională

Pentru România se apropie cu pași repezi meciul cu Polonia. Interesant este faptul că Gică Hagi a ales să nu îl includă nici de această dată pe Raul Opruț în lotul de 23 de jucători.

Raul Opruț nu a prins niciun minut în precedentele două partide, iar singura șansă rămasă este la duelul de pe teren propriu cu Suedia, în condițiile în care nu se va afla pe foaie la meciul cu Polonia.

Întrebat despre această speță, Andrei Nicolescu a transmis că Raul Opruț, cel mai probabil, este frustrat. Totuși, oficialul lui Dinamo nu a contestat decizia selecționerului Gică Hagi.

„Probabil sunt frustraţi, mai ales Opruţ. Dar asta e, e viaţa de fotbalist profesionist. Trebuie să fii pregătit pentru momentul în care cineva apelează la tine. Mergem înainte.

Nu e vorba de speranţă. E vorba să fie folositor. Atâta timp cât un jucător este chemat acolo, ar trebui să fie folositor. În momentul în care nu o să prinzi lotul în niciunul dintre cele patru meciuri, să zicem că o să fie şi al patrulea meci, chestia asta cu folositorul e relativă”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit Prima Sport.

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Ce a declarat Gică Hagi despre Raul Opruț

„V-am spus după meciul cu Bosnia că e vina mea totală, dar trebuie să văd toți jucătorii. Eu i-am adus, eu îi trebuie să îi văd și eu trebuie să le găsesc spațiu. Îmi pare rău că Opruț nu e cu noi. I-am și zis că îmi pare rău, dar sper ca la următorul meci să fie cu echipa. Vreau să văd jucătorii cum arată și cum răspund cerințelor mele", a declarat Gică Hagi despre situația lui Raul Opruț.

Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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