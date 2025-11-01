Oaspeții au deschis scorul în minutul 69 prin Lindon Emerllahu. Pe final, Dinamo a dat lovitura în doar două minute: Mamodou Karamoko (90') a restabilit egalitatea, iar Alberto Soro (90+2') a adus cele trei puncte pentru ”câini”.



Dinamo, amendată drastic după meciul cu CFR Cluj



După meci, Jandarmeria București a emis un comunicat prin care a evidențiat că au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 48.000 de lei.



”Câinii” au fost amendați cu 37.000 de lei, în timp ce firma de pază și protecție a fost sancționată convtravențional cu 10.000 de lei.



”În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au aplicat nouă sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 47.750 de lei.



Subliniem faptul că, dintre acestea, o sancțiune contravențională, în valoare de 37.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, iar două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 10.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază și protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.



Totodată, a fost aplicată o sancțiune complementară privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de un an.



În continuare, se fac verificări pentru identificarea și sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare. În final, dorim să mulțumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, se arată în comunicatul emis de Jandarmerie, citat de iamsport.

