Conducerea lui Real Madrid este convinsă că și-a asigurat postul de portar pentru următorii ani.

Thibaut Courtois, aproape de prelungirea cu Real Madrid

„Los Blancos” și Thibaut Courtois au deschis negocierile în iulie și sunt acum pe punctul de a ajunge la un acord pentru prelungirea contractului portarului până la 30 iunie 2028, notează AS.

De data aceasta, Real Madrid nu va aștepta până la sfârșitul sezonului, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani cu jucătorii veterani, pentru a stabili dacă portarul belgian poate continua să poarte tricoul alb.

Conducerea madrilenilor este încrezătoare că Thibaut Courtois va continua să reprezinte o soluție excelentă pentru postul de portar. Evoluțiile sale din startul sezonului îi confirmă statutul pe Santiago Bernabeu.

O afacere convenabilă pentru toate părțile

Real Madrid este mulțumită în general, conform sursei citate, de situația portarilor din lot. Andriy Lunin este văzut în continuare ca o soluție ideală de rezervă pentru Courtois.

La rândul său, belgianul este fericit să rămână la Real Madrid cât mai mult timp posibil. Mourinho își menține, de asemenea, încrederea deplină în Courtois, așa cum a recunoscut public.

Actualul angajament al lui Thibaut Courtois cu Real Madrid expiră pe 30 iunie 2027. El a fost transferat de „Los Blancos” în 2018 de la Chelsea pentru 35 de milioane de euro.

De atunci, Thibaut Courtois a adunat, la Real Madrid, 339 de meciuri oficiale, dintre care 130 fără gol primit. Belgianul a câștigat 12 trofee, printre care două Champions League.