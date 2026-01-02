Nu Dinamo! Echipa din Superliga cu care negociază Andres Dumitrescu, după ce a picat varianta „câinilor”

Jucătorul de 24 de ani, aflat sub contract cu Slavia Praga, rămâne însă o țintă importantă pe piața internă, iar o altă echipă a intrat deja pe fir.



Împrumutat până recent la Sigma Olomouc, Dumitrescu și-a reziliat înțelegerea cu formația cehă și a revenit la Slavia, club cu care mai are contract până în 2027.

Șansele să continue la Praga sunt minime, existând inclusiv varianta unei rezilieri anticipate, pentru a-și găsi rapid un nou angajament.



Echipa din Superliga cu care negociază Andres Dumitrescu



Dinamo l-a avut în capul listei pentru postul de fundaș stânga, însă negocierile nu s-au finalizat. Între timp, „câinii” au ales o altă variantă și au bătut palma cu Valentin Țicu, mutare care a închis definitiv pista Dumitrescu.



De situație vrea să profite „U” Cluj. Ardelenii caută întăriri pentru banda stângă a apărării și au deschis discuțiile cu fotbalistul român, care vede cu ochi buni o revenire în Superliga, unde ar avea șanse mai mari să joace constant, informează GSP.

