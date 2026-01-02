Nu Dinamo! Echipa din Superliga cu care negociază Andres Dumitrescu, după ce a picat varianta „câinilor”

Superliga Edward Iordănescu l-a convocat fix când nu mai e bun! De ce a ajuns Andres Dumitrescu rezervă la Slavia Praga
Transferul lui Andres Dumitrescu la Dinamo a căzut, deși fundașul stânga părea foarte aproape de o revenire în Superliga. 

Jucătorul de 24 de ani, aflat sub contract cu Slavia Praga, rămâne însă o țintă importantă pe piața internă, iar o altă echipă a intrat deja pe fir.

Împrumutat până recent la Sigma Olomouc, Dumitrescu și-a reziliat înțelegerea cu formația cehă și a revenit la Slavia, club cu care mai are contract până în 2027.

Șansele să continue la Praga sunt minime, existând inclusiv varianta unei rezilieri anticipate, pentru a-și găsi rapid un nou angajament.

Echipa din Superliga cu care negociază Andres Dumitrescu

Dinamo l-a avut în capul listei pentru postul de fundaș stânga, însă negocierile nu s-au finalizat. Între timp, „câinii” au ales o altă variantă și au bătut palma cu Valentin Țicu, mutare care a închis definitiv pista Dumitrescu.

De situație vrea să profite „U” Cluj. Ardelenii caută întăriri pentru banda stângă a apărării și au deschis discuțiile cu fotbalistul român, care vede cu ochi buni o revenire în Superliga, unde ar avea șanse mai mari să joace constant, informează GSP.

Cumpărat de Slavia Praga în septembrie 2023 pentru aproximativ un milion de euro, de la Sepsi OSK, Dumitrescu nu a reușit să se impună în Cehia. 

După două perioade de împrumut, la Sepsi și apoi la Sigma Olomouc, fundașul a bifat în acest sezon doar cinci meciuri oficiale, în patru competiții, cu o pasă decisivă.

Fost internațional de tineret, Dumitrescu are și o selecție la echipa națională mare, fiind rezervă neutilizată la meciul cu Israel, din noiembrie 2023. În prezent, este cotat la 300.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

