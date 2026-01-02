Valentin Țicu a devenit jucător liber de contract, după ce Petrolul a anunțat că cele două părți s-au înțeles pentru încheirea contractului.

Motivul principal al acestei decizii este accidentarea suferită de fundașul lateral la nivelul ligamentelor încrucișate și complicațiile ulterioare care l-au ținut departe de teren timp de aproape un an și jumătate.



Valentin Țicu s-ar fi înțeles cu Dinamo



Bomba startului de an ar putea fi venirea lui Țicu la Dinamo, mai ales pentru că după despărțirea de Petrolul mai multe voci au spus că fotbalistul de 25 de ani va ajunge în ligile inferioare din România.

Se pare că echipa antrenată de Zeljko Kopic vrea să profite de oportunitatea de a aduce un jucător care cocheta cu echipa națională la un moment dat, conform Fanatik.

