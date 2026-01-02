NEWS ALERT Bomba startului de an în Superligă! Valentin Țicu semnează cu formația care vrea titlul

Bomba startului de an în Superligă! Valentin Țicu semnează cu formația care vrea titlul
Alexandru Hațieganu
Valentin Țicu s-a despărțit de Petrolul Ploiești înaintea „Anului Nou”.

Valentin Țicu a devenit jucător liber de contract, după ce Petrolul a anunțat că cele două părți s-au înțeles pentru încheirea contractului.

Motivul principal al acestei decizii este accidentarea suferită de fundașul lateral la nivelul ligamentelor încrucișate și complicațiile ulterioare care l-au ținut departe de teren timp de aproape un an și jumătate.

Valentin Țicu s-ar fi înțeles cu Dinamo 

Bomba startului de an ar putea fi venirea lui Țicu la Dinamo, mai ales pentru că după despărțirea de Petrolul mai multe voci au spus că fotbalistul de 25 de ani va ajunge în ligile inferioare din România.

Se pare că echipa antrenată de Zeljko Kopic vrea să profite de oportunitatea de a aduce un jucător care cocheta cu echipa națională la un moment dat, conform Fanatik.

Sursa menționată mai sus a dezvăluit că cele două părți s-au înțeles pentru un contract pe un an și jumătate cu opțiunea de prelungire, iar Valentin Țicu va avea un salariu de 7-8 mii de euro pe lună și va semna din postura de jucător liber.

Rămâne de văzut cum va fi integrat în echipa „câinilor” Valentin Țicu, pentru că fundașul stânga a jucat ultimul meci oficial pe data de 29 iulie 2024 împotriva lui Rapid, când și-a rupt ligamentul încrucișat.

Valentin Țicu a adunat 169 de meciuri în tricoul Petrolului, reușind să marcheze opt goluri și să ofere 11 assist-uri.

300.000 de euro este cota jucătorului de 25 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermark.com.

