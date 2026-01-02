Anunțul lui Dinamo la o zi după Revelion

Anunțul lui Dinamo la o zi după Revelion Superliga
Dinamo a încheiat pe locul 4 anul cu 38 de puncte.

După 21 de etape desfășurate în sezonul regulat al Superligii României, formația dirijată de Zeljko Kopic a bifat 10 victorii, la care s-au adăugat opt rezultate de egalitate și trei eșecuri.

În consecință, Dinamo se clasează pe locul 4 cu 38 de puncte. ”Câinii” se află la două lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova, la una singură de Rapid (locul 2) și la egalitate cu FC Botoșani (locul 3).

Vineri, la prânz, clubul din Ștefan cel Mare a anunțat pe rețelele social media faptul că sâmbătă, 3 ianuarie, jucătorii vor pleca în stagiul de pregătire din Antalya împreună cu staff-ul tehnic.

Mai mult, ”câinii” vor disputa și două meciuri amicale în cantonamentul din Turcia, pentru a se pregăti și mai bine înainte de restartul Superligii României. Cu Young Boys Berna (7 ianuarie) și cu Gangwon FC (11 ianuarie).

Valentin Țicu s-ar fi înțeles cu Dinamo 

Valentin Țicu a devenit jucător liber de contract, după ce Petrolul a anunțat că cele două părți s-au înțeles pentru încheirea contractului.

Bomba startului de an ar putea fi venirea lui Țicu la Dinamo, mai ales pentru că după despărțirea de Petrolul mai multe voci au spus că fotbalistul de 25 de ani va ajunge în ligile inferioare din România.

Se pare că echipa antrenată de Zeljko Kopic vrea să profite de oportunitatea de a aduce un jucător care cocheta cu echipa națională la un moment dat, conform Fanatik.

Sursa menționată mai sus a dezvăluit că cele două părți s-au înțeles pentru un contract pe un an și jumătate cu opțiunea de prelungire, iar Valentin Țicu va avea un salariu de 7-8 mii de euro pe lună și va semna din postura de jucător liber.

