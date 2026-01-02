După 21 de etape desfășurate în sezonul regulat al Superligii României, formația dirijată de Zeljko Kopic a bifat 10 victorii, la care s-au adăugat opt rezultate de egalitate și trei eșecuri.



În consecință, Dinamo se clasează pe locul 4 cu 38 de puncte. ”Câinii” se află la două lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova, la una singură de Rapid (locul 2) și la egalitate cu FC Botoșani (locul 3).



Anunțul lui Dinamo la o zi după Revelion



Vineri, la prânz, clubul din Ștefan cel Mare a anunțat pe rețelele social media faptul că sâmbătă, 3 ianuarie, jucătorii vor pleca în stagiul de pregătire din Antalya împreună cu staff-ul tehnic.



Mai mult, ”câinii” vor disputa și două meciuri amicale în cantonamentul din Turcia, pentru a se pregăti și mai bine înainte de restartul Superligii României. Cu Young Boys Berna (7 ianuarie) și cu Gangwon FC (11 ianuarie).

