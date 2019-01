Dinamo, situatie incredibila in cantonament! "Cainii" au fost dati afara de pe terenul de antrenament! Ce s-a intamplat cu echipa lui Rednic!

Situatie dificila pentru dinamovisti in Turcia.

Dinamo se afla intr-un stagiu de pregatire in Turcia, iar la sedinta de pregatire de astazi a intampinat mari dificultati. Mircea Rednic trebuia sa conduca in aceasta dimineata o sedinta de antrenament, dar a fost dat afara de pe teren de cei de la FC Krasnodar. Rusii aveau terenul inchiriat in acelasi interval.

"Cainii" au fost nevoiti sa improvizeze, iar Rednic a condus prima parte a antrenamentului pe un teren pe care deja se pregatea o alta echipa din Rusia, Himki. Dinamovistii asteapta ca FC Krasnodar sa termine antrenamentul pentru a avea la dispozitie intreg terenul.

In cantonamentul lui Dinamo au ajuns Alexander Christovao si Mamoutou N'Diaye, insa doar primul s-a antrenat normal, desi a ajuns la o ora inaintata in noapte. Elevii lui Rednic au pierdut primele doua amicale ale iernii, 0-2 cu Hajduk Split si 0-3 cu FC Sion.

sursa foto: facebook Dinamo Bucuresti