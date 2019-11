Borcea pleaca la West Ham! :) Sansa URIASA pentru pustiul de la Dinamo

Ionut Borcea, mijlocasul de 17 ani de la CS Dinamo, a fost chemat in Anglia de West Ham United.

Borcea, om de baza in nationalele de juniori ale Romaniei, va fi pe 1 decembrie la Londra. Spera sa-i convinga pe antrenori sa-l pastreze in academie. West Ham are unul dintre cele mai de succes sisteme de formare din Anglia. In centrul de pregatire al clubului au crescut Rio Ferdinand, Frank Lampard sau Joe Cole.