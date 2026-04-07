Iată cum arată echipa ideală a etapei a treia play-off și play-out:

PORTAR

Raul Bălbărău (Petrolul Ploiești) – A avut șase intervenții prin care a ținut neatinsă plasa porții prahovenilor.

FUNDAŞI

Flavius Iacob (UTA Arad) – A dominat flancul drept. A marcat pentru a doua oară în acest sezon.

Dmytro Pospielov (UTA Arad) – Fundașul golgheter al arădenilor a marcat de două ori, de fiecare dată cu capul.

Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) – A dirijat bine defensiva, care a făcut față cu brio atacurilor adverse.

Andrei Dragu (Unirea Slobozia) – Pe lângă efortul depus în jocul defensiv, a centrat pentru golul marcat ialomițeni.

MIJLOCAŞI

Hervin Ongenda (FC Botoșani) – Și-a arătat, din nou, calitățile tehnice deosebite! Prin dubla din această rundă, jucătorul botoșănenilor a ajuns la 20 de goluri în SuperLigă.

Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova) – Este jucătorul care consumă multă energie pe teren. A deschis drumul oltenilor spre o victorie mare.

Andrei Ciobanu (Oțelul Galați) – A marcat un gol spectaculos, direct din lovitură liberă. A fost a 20-a reușită a sa pe prima scenă din România.

ATACANŢI

Jug Stanojev (Universitatea Cluj) – A pus multă presiune pe adversari. A contribuit la ambele goluri reușite de clujeni.

Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova) – Vârful craiovenilor a înscris pentru a opta oară în ediția curentă, patru dintre goluri fiind marcate cu capul.

Oucasse Mendy (Universitatea Cluj) – A marcat ambele goluri ale studenților clujeni, reușite în urma cărora ardelenii au plecat din Giulești cu toate punctele.

ANTRENORUL ETAPEI

Cristiano Bergodi (Universitatea Cluj - FOTO) – Scrie o nouă poveste frumoasă în fotbalul românesc! Universitatea Cluj a ajuns la șapte victorii la rând, serie unică în istoria grupării ardelene pe prima scenă.

Info: LPF