Diego Fabbrini s-a decis! Care sunt planurile de viitor ale mijlocasului italian

Mijlocasul ofensiv a decis sa ramana la echipa din Stefan cel Mare.

Fabbrini a declarat ca isi doreste sa continue la Dinamo. De asemenea, a vorbit si despre asteptarile pe care le are pentru noul sezon, dupa ce echipa a reusit sa ramana in primul esalon al fotbalului romanesc.

"Da, mai am inca doi ani de contract. Nimeni nu a vorbit cu mine. Eu mai am doi ani de contract, sunt fericit... familia mea se simte bine aici, in Bucuresti, deci vom ramane. Suntem deocamdata in presezon, e prea devreme sa ne gandim la play-off sau la play-out. Intai trebuie sa ne regasim forma si apoi vom vedea", a declarat Fabbrini pentru TelekomSport.

Diego Fabbrini a vorbit si despre modalitatea cum a fost salvata Dinamo de la retrogrdare. Mijlocasul ofensiv din Stefan cel Mare a spus ca echipa lui nu merita retrogradarea, deoarece nu a putut sa joace cele 5 meciuri ramase.

"Dinamo a ramas in prima liga pentru ca asa era corect, din punctul meu de vedere. Am avut probleme mari cu epidemia COVID-19 si cinci meciuri mai putin.

Daca am fi jucat cele cinci meciuri si le-am fi castigat, am fi avut 15 puncte in plus, puteam sa terminam si in fruntea play-out-ului", a spus italianul.