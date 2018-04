Dica vs. Petrescu vs. Mangia | Stelistul domina statisticile la toate capitolele. Surpriza: la egalitate cu Steaua in clasament, Petrescu e sub Mangia

Nicolae Dica, Dan Petrescu si Devis Mangia sunt principalii candidati la titlul Ligii I in acest sezon. Hagi se apropie, dar distanta ramane deocamdata considerabila.

Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Nicolae Dica si Devis Mangia se vor duela in primul meci direct al Play Off-ului. Steaua - CSU Craiova este luni seara, de la 20:45. In urma cu trei saptamani, stelistii lui Dica au remizat impotriva clujenilor lui Petrescu, scor 1-1 in Gruia.

Cotidianul Gazeta Sporturilor a intocmit o statistica a antrenorilor care se lupta la titlu in Liga I, luand in considerare procentajul de victorii, de puncte obtinute, precum si media golurilor marcate de echipele lor.

Statistica il evidentiaza pe Nicolae Dica. Antrenorul stelist are cel mai bun procentaj la victorii si cea mai buna medie de goluri marcate. El este urmat de italianul Mangia, in timp ce Petrescu e pe locul 3 la victorii si puncte, si doar pe 5 atunci cand vine vorba de ofensiva echipei sale.

Procentajul de victorii

1. Dica - 60%

2. Mangia - 52%

3. Dan Petrescu - 50%

4. Hagi - 45%

5. Stoican - 37%

Puncte obtinute

1. Dica - 70%

2. Mangia - 64%

3. Petrescu - 59%

4. Hagi - 53%

5. Stoican - 45%

Goluri marcate (medie)

1. Dica - 1.90 per meci

2. Mangia - 1.45

3. Hagi - 1.40

4. Multescu - 1.32

5. Petrescu - 1.32