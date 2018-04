Singura veste buna dintr-o saptamana de COSMAR: Guardiola devine cel mai bine platit antrenor din lume! Semneaza pana in 2020

Pep Guardiola a avut o saptamana de cosmar.

Manchester City a pierdut, 0-3, cu Liverpool in mansa tur a sferturilor din UEFA Champions League si a ratat sansa de a deveni matematic campioana dupa 2-3 cu United.

City a condus cu 2-0 in derby-ul orasului Manchester cu 2-0, insa United a revenit incredibil si a castigat in cele din urma. In ciuda acestor rezultate, conducerea lui City are incredere deplina in Guardiola. Potrivit DailyMirror, Pep si-a prelungit contractul cu City pe inca un sezon si va castiga 23 de milioane de euro.

Guardiola devine astfel cel mai bine platit antrenor din lume. Tehnicianul in varsta de 47 de ani a semnat cu englezii in vara anului 2016, iar actuala sa intelegere expira in 2020.