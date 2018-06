Dica n-a glumit! Alibec NU MAI CALCA LA FCSB! Atacantul, absent de la vizita medicala. Mesajul antrenorului

Stelistii lui Dica s-au reunit astazi pentru vizita medicala. Gnohere a lipsit motivat, el insurandu-se in weekend. Pe de alta parte, Alibec nu a fost vazut nici el la reunire, semn ca aventura sa la FCSB este pe cale sa se incheie.

FCSB s-a reunit luni dimineata la Institutul National de Medicina Sportiva. 18 jucatori ai lui Nicolae Dica, intre care si noua achizitie Olimpiu Morutan, au fost prezenti.

De la reunire au absentat Gnohere, care s-a insurat in weekend la Paris, dar si Budescu, Balasa, Dennis Man, Nedelcu si Qaka, care au fost jucat la echipele nationale ale Romaniei si Albaniei in urma cu o saptamana.

In fine, de la vizita medicala au mai lipsit Alibec si Teixeira. Primul dintre ei va fi vandut, in timp ce al doilea se afla in negocieri pentru prelungire.

Absenta lui Alibec este un semn ca relatia sa cu Nicolae Dica nu mai poate fi reparata. De altfel, antrenorul spunea in urma cu o saptamana: "Alibec va pleca daca va avea oferta. Relatia mea cu el nu va mai fi, pentru ca Alibec nu o sa mai fie in lot. El mi-a spus ca din cauza mea nu reuseste sa marcheze. I-am zis ca daca din cauza mea nu poate marca, atunci nu va mai juca".