Anuntul SOC al lui Messi inainte de Mondial: se RETRAGE daca nu castiga titlul cu Argentina! Ce declaratie a facut

Leo Messi nu mai vrea sa piarda finale cu Argentina.

Starul argentinian Lionel Messi conditioneaza continuarea carierei sale internationale de parcursul selectionatei tarii sale la Cupa Mondiala de fotbal editia 2018, care va debuta joi in Rusia, informeaza AFP.

"Acest lucru depinde de parcursul nostru, de modul in care vom incheia Mondialul", a explicat Messi intr-un interviu acordat cotidianului catalan Sport.

"Venim dupa trei finale consecutive pierdute, iar acest lucru ne-a facut sa traim momente dificile in relatia cu presa, in special cu cea argentiniana, pentru ca au existat divergente de opinie in legatura cu cele trei finale. Nu este usor sa ajungi intr-o finala si trebuie sa le pretuiesti. Este adevarat ca este important sa le castigam, dar nu este usor", a spus capitanul selectionatei Argentinei.

Conform decarului nationalei "Albiceleste", principalele favorite la castigarea titlului mondial in aceasta vara sunt Spania, Brazilia, Germania, Franta si Belgia. "Exista multe echipe care vin cu multa incredere, cu un joc colectiv si individualitati"', a subliniat Messi, care se asteapta la "o Cupa Mondiala echilibrata".

Argentina va debuta la turneul final pe 16 iunie, impotriva Islandei, in Grupa D, din care mai fac parte Croatia si Nigeria.