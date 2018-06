Veste URIASA primita catalani inainte de Mondial! Barcelona isi cauta portar! Principalul motiv care ii linisteste pe fani

FC Barcelona este pregatita de noi transferuri in aceasta vara.

Potrivit spaniolilor de la Mundo Deportivo, Barcelona vrea sa scape de rezerva lui Andre Ter Stegen, Jasper Cillessen.

Catalanii au pus deja ochii pe portarul celor de la Wolfsburg, Koen Casteels. Belgianul in varsta de 25 de ani a avut un sezon excelent in Germania, fiind titular incontestabil in poarta. Acesta a jucat in toate meciurile din sezonul trecut pentru Wolfsburg. Potrivit site-ului transfermarket, cota de piata a lui Casteels este evaluata la 6 milioane de euro.

Jasper Cillesen a ajuns la Barcelona in vara lui 2016 de la Ajax Amsterdam, iar in acest sezon a jucat doar un meci pentru Barcelona. Olandezul ajuns la 29 de ani a fost curtat in trecut de cei de la Liverpool.