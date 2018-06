"Am venit la FCSB sa fiu titular!" Morutan, prezent la reunirea FCSB! Mesaj direct pentru Dica. VIDEO

FCSB a efectuat azi vizita medicala. VIDEO AICI

Olimpiu Morutan a semnat cu FCSB iarna trecuta, iar azi a ajuns sub comanda lui Dica. Tanarul jucator adus de la Botosani nu se teme ca va esua la fel ca Golofca si l-a anuntat pe noul sau antrenor ca a venit sa fie titular.



"Ma bucur ca am ajuns cu bine la Steaua. Am vorbit cu Pintilii, m-au primit foarte bine si ma bucur. Sper sa facem un campionat foarte bun anul acesta. E o motivatie pentru mine sa ne batem la titlu.

Planurile mele personale sunt sa imi ajut echipa la fiecare meci. Cu multa munca si cu mult antrenament eu zic ca pot sa joc si titular. Fiecare jucator are emotii cand vine la Steaua.

Sper sa fie ok, a fost un grup unit anul acesta si s-au batut la campionat pana in ultima etapa. Inca nu am vorbit cu Dica, ne vedem azi si o sa vorbesc.

Am uitat ce s-a intamplat la nationala, acum trebuie sa-mi fac treaba pe drumul acesta.

Nu vreau sa ma gandesc la ce s-a intamplat cu Golofca, vreau sa-mi fac drumul meu.

Stiu despre Golofca, dar nu vreau sa vorbesc despre el. Eu stiu ce am de facut si sper sa reusesc.

Patronul are tot dreptul sa vorbeasca despre noi. Pintilii m-a salutat si a spus sa dau tot ce e mai bun pentru Steaua", a spus Morutan.

Lotul prezent astazi la reunire:

Portari: Cristian Balgradean, Andrei Vlad, Razvan Ducan

Fundasi: Stefan Cana, Valerica Gaman, Marko Momcilovic, Bogdan Planic, Junior Morais

Mijlocasi: Mihai Pintilii, Robert Ion, Olimpiu Morutan, Ovidiu Popescu, Florin Tanase, Florin Coman, Robert Baciut, Lucian Filip, Ianis Stoica, Daniel Toma

Atacanti: Cristian Dumitru

Mihai Balasa, Dennis Man, Dragos Nedelcu, Constantin Budescu si Romario Benzar au fost invoiti de Nicolae Dica si au primit cateva zile in plus de vacanta dupa ce au fost prezenti la loturile nationale. De asemenea, Kamer Qaka si Harlem Gnohere se vor prezenta mai tarziu la echipa. Gnohere o sa se alature lotului la inceputul lunii iulie, direct in cantonamentul din Olanda. Atacantul francez este absent motivat! A suferit recent o operatie la inghinali, motiv pentru care are nevoie de o perioada de recuperare, iar in weekend-ul in care Simona Halep castiga Roland Garros, Gnohere s-a casatorit.

Primul cantonament al FCSB va avea loc in perioada 15-27 iunie, la Brasov. FCSB va pleca apoi pe 1 iulie in Olanda unde are programat un stagiu de pregatire pana pe 14 iulie. FCSB are deja stabilite doua meciuri amicale, cu Ajax, pe 7 iulie, si cu PAOK Salonic, echipa lui Razvan Lucescu, pe 9 iulie.