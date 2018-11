Dica a vorbit despre transferul lui Dragus la FCSB: "Atat va pot spune pana in acest moment!" Situatie de criza inaintea meciului cu Astra: "Avem o problema!"

FCSB o va infrunta pe Astra in etapa a 14-a, meci care o poate readuce pe echipa lui Dica pe locul 2 in clasament.

Nicolae Dica a atras din nou atentia asupra problemelor pe care le are in aparare din cauza accidentarilor si suspendarilor, insa a precizat ca elevii sai nu vor avea nicio scuza daca nu vor castiga partida cu Astra.

Dica a evitat sa discute prea mult pe marginea unei eventuale veniri a lui Dragus la FCSB, desi a recunoscut ca este un fotbalist care l-ar putea ajuta in acest moment.

"Avem o problema la fazele fixe, da, am luat multe goluri. Am lucrat la antrenamente acolo, am facut-o chiar si astazi. E important sa ne concentram mai bine. Distanta este inca foarte mica intre primele 6-7 echipe, in momentul in care legi 3 victorii poti ajunge sus acolo. E important sa castigam cu Astra, pentru ca noi avem ca obiectiv castigarea campionatului. Nu avem scuze pentru ratarea titlului, avem conditii foarte bune, salariile sunt platite la zi, avem jucatori de valoare. Dar trebuie sa tinem cont si de problemele pe care le avem, nu e usor sa ai 6 accidentati, plus suspendati. Ati vazut si voi cum am mers la Calarasi, cu jucatori de 5-16-17 ani.

Dragus este un jucator de perspectiva, un jucator care a debutat la nationala la o varsta frageda. El este pe un drum bun, atat va pot spune pana in acest moment", a declarat Nicolae Dica la conferinta de presa.