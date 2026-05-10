Acționarul Rapidului iese la atac după înfrângerea cu U Cluj. Angelescu, dezamăgit de Gâlcă

Formația bucureșteană a înregistrat sâmbătă seară a șasea înfrângere din actualul play-off al Superligii. Clujenii s-au impus la limită prin reușita semnată de Dorin Codrea, lăsând trupa din Giulești pe poziția a cincea a clasamentului. În urma acestui nou pas greșit, Victor Angelescu a ieșit public și a criticat vehement parcursul echipei, punând accent pe responsabilitatea băncii tehnice.

Oficialul a subliniat că ambițiile clubului au crescut considerabil după prima etapă din play-off, când echipa se afla în fruntea ierarhiei, însă problemele medicale constante au ruinat șansele la trofeu.

„S-a ştiut de la început că obiectivul a fost cupele europene. Eu doream să ne batem la titlu, pentru că suntem Rapid. Eram pe locul 1 după prima etapă de play-off, cum să nu ne gândim la titlu? Nu a fost o greşeală să spunem asta”, a transmis Angelescu, potrivit Fanatik.

Finanțatorul minoritar al Rapidului a adus în discuție situația critică a lotului, acuzând indirect modul în care a fost gestionată pregătirea fizică.

„Din punctul de vedere al accidentărilor am stat foarte slab. O să facem o retrospectivă a întregului sezon. E clar că a fost o problemă. La un moment dat, cred că am avut doar patru jucători care nu s-au accidentat niciodată. Din 30 de jucători să ai doar patru fără probleme medicale într-un sezon… Rezultatul nu este unul satisfăcător, să ai o jumătate de echipă indisponibilă. Mereu am avut 5-6 jucători indisponibili”, a explicat acționarul.