Acționarul Rapidului iese la atac după înfrângerea cu U Cluj. Angelescu, dezamăgit de Gâlcă

Victor Angelescu a reacționat dur după ce giuleștenii au pierdut pe terenul Universității Cluj, scor 0-1. 

Formația bucureșteană a înregistrat sâmbătă seară a șasea înfrângere din actualul play-off al Superligii. Clujenii s-au impus la limită prin reușita semnată de Dorin Codrea, lăsând trupa din Giulești pe poziția a cincea a clasamentului. În urma acestui nou pas greșit, Victor Angelescu a ieșit public și a criticat vehement parcursul echipei, punând accent pe responsabilitatea băncii tehnice.

Oficialul a subliniat că ambițiile clubului au crescut considerabil după prima etapă din play-off, când echipa se afla în fruntea ierarhiei, însă problemele medicale constante au ruinat șansele la trofeu.

„S-a ştiut de la început că obiectivul a fost cupele europene. Eu doream să ne batem la titlu, pentru că suntem Rapid. Eram pe locul 1 după prima etapă de play-off, cum să nu ne gândim la titlu? Nu a fost o greşeală să spunem asta”, a transmis Angelescu, potrivit Fanatik.

Finanțatorul minoritar al Rapidului a adus în discuție situația critică a lotului, acuzând indirect modul în care a fost gestionată pregătirea fizică.

„Din punctul de vedere al accidentărilor am stat foarte slab. O să facem o retrospectivă a întregului sezon. E clar că a fost o problemă. La un moment dat, cred că am avut doar patru jucători care nu s-au accidentat niciodată. Din 30 de jucători să ai doar patru fără probleme medicale într-un sezon… Rezultatul nu este unul satisfăcător, să ai o jumătate de echipă indisponibilă. Mereu am avut 5-6 jucători indisponibili”, a explicat acționarul.

Critici directe pentru Costel Gâlcă

Concluzia lui Angelescu a fost una tranșantă, recunoscând că jocul prestat de echipă sub comanda actualului tehnician este mult sub așteptări.

„Sunt dezamăgit de toată lumea. Sunt dezamăgit şi de Costel Gâlcă şi de staff. Sunt dezamăgit şi de jucători. Sunt dezamăgit de toţi. Mai avem doar şanse matematice, dar trebuie să şi jucăm ceva ca să putem să câştigăm”, a mai zis oficialul rapidist.

