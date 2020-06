Prunea, atac cu talpa la Negoita si Balanescu: "M-au zapacit sa il dam afara!"

Florin Prunea a decis acum o saptamana sa nu mai continue la clubul Dinamo dupa ce i-a expirat contractul.

Fostul presedinte al "cainilor" a declarat ca atat Bogdan Balanescu cat si Ionut Negoita au dorit cu insistenta sa il concedieze pe team managerul echipei, Ionel Danciulescu. Prunea a mai spus ca el s-a opus de fiecare data acestui lucru.

"Si Negoita si Balanescu parca au innebunit cu Danciulescu! Sa-l dam afara pe Danciulescu. Le-am spus: cat timp voi fi la Dinamo, Danciulescu nu va pleca de aici. Eu aveam nevoie de Danciu, e un om de vestiar. Vorbeste foarte mult cu jucatorii, toti sunt foarte apropiati de Danciu, si conteaza sa ai un astfel de om in vestiar. M-au zapacit sa-l dam afara pe Danciulescu. Eu imi bat joc de un jucator emblematic al lui Dinamo? De un baiat pe care il cunosc si in care am incredere? M-au innebunit. Eu banuiesc de ce! Pentru ca Danciu este apropiat de suporteri", a declarat Prunea pentru DigiSport.

Prunea a dat in judecata clubul, dupa ce acesta nu a dorit sa ii plateasca salariile restante. El a declarat ca avocatii au actionat astazi in instanta si ca Dinamo ar avea sa ii plateasca 45 de mii de euro, pentru cele 9 luni in care nu a fost platit.

"Am avut o discutie cu avocatul clubului inainte de a pleca. In care am incercat, asa, o intelegere pe cale amiabila pentru ca e urat sa ne dam in judecata si sa ajungem prin instanta. Dar chiar nu stiu, avocatii sunt cei care se ocupă, le-am dat documentele si ei stiu. Lucrurile sunt simple, e vorba de drepturile financiare pe perioada in care eu am activat ca presedinte. As fi vrut sa ajung la o intelegere amiabila, asa era corect. De obicei nu regret deciziile luate. Dar din pacate am picat in mijlocul unui razboi civil care nu era al meu si m-am simtit folosit si asta ma doare. In rest, stiam unde vin. Dar, in schimb, cand le dadeau foc pe acolo si erau cu bomba sub usa eu am fost cel care a incercat, asa, s-o dezamorsez", a spus fostul presedinte al lui Dinamo.