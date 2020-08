"Dinamo era in moarte clinica! Nu as fi dat nici macar 100.000 de euro!" Borcea nu mai vrea sa auda de Dinamo! Ce sfat are pentru suporteri

Cristi Borcea a comentat zvonurile potrivit carora el ar fi in spatele investitorului Pablo Cortacero.

Acesta a negat orice forma de implicare la Dinamo, indemnandu-i pe suporteri sa aiba incredere in spaniolii care au preluat-o pe Dinamo.

"Cei care ma cunosc stiu sigur ca eu nu as putea implica pe altcineva cand e vorba de fenomenul Dinamo. Eu nu ma pot baga asa la un club ca Dinamo, n-as putea fi paravanul altcuiva. Nu m-a interesat niciodata sa vin, direct sau indirect. N-as fi dat nici macar 100.000 de euro. Fara antrenor, fara stadion, n-au nici baza de la Saftica.

Ca dinamovist, am sustinut si sustin proiectul suporterilor. Ma bucur ca fac demersuri pentru rezolvarea stadionului. Si daca as fi avut 100 de milioane in cont, tot nu m-as fi bagat la Dinamo.

Nu mi-ar fi convenit sa arunc 10 milioane pe fereastra aiurea, plus ca nici nu mai am entuziasmul din trecut. Poate va baga Patrick bani, in momentul in care va fi gata stadionul. Pana cand Dinamo nu isi va recapata identitatea, nu se pun problema de nimic. Dinamo n-are stadion, n-are nimic.

Toti suporterii trebuie sa fie alaturi de investitorii spanioli. Dinamo era in moarte clinica, sa fim recunoscatori ca au venit! Eu am crezut ca aceasta echipa nu se va mai salva, le-am spus asta si lui Balanescu, si lui Mihalcea, si lui Talnar.

Nu cred ca isi asumau sa vina daca nu aveau garantia banilor pe care vor sa-i dea. Voi fi optimist cand vor iesi sa vorbeasca intr-o conferinta de presa alaturi de cei din DDB", a declarat Cristi Borcea la Digi Sport.

El a fost la Dinamo in perioada 1998-2012, timp in care echipa si-a adjudecat 4 titluri, 6 Cupe si doua Supercupe ale Romaniei.