Moldovenii sunt pe locul secund, la două puncte în spatele liderului Rapid, iar un succes i-ar propulsa direct pe prima poziție.



Finanțatorul gazdelor a glumit amar pe seama situației de la club, făcând o comparație plastică între performanța sportivă și infrastructura precară, dar a identificat și pericolul numărul unu din trupa lui Costel Gâlcă.



Dobre traversează un sezon de excepție, fiind unul dintre cei mai constanți oameni din atacul Rapidului. Fotbalistul de 27 de ani a marcat deja 10 goluri în actuala ediție de SuperLiga și a fost titular în 94% dintre partide, cifre care îl fac o amenințare letală pentru apărarea moldovenilor. Cotat la 2,3 milioane de euro, Dobre este „motorul” de care se teme Iftime în flancul drept.



„Finala finalelor” în Moldova



„E un meci greu pentru noi, un meci de finala finalelor. Adică, cel mai important meci ca și importanță din istoria noastră ca și club. Sper să reușim să îi batem și să fie un meci frumos. Vă dați seama, este un meci de locul 1. Suntem o echipă bună și putem bate Rapidul, așa credem.



Ești într-o lume în care nu mai poți să faci compromisuri, nu poți să fii cu haine rupte și să te duci la un bal mare. Noi suntem încă în fundul gol cu stadionul, dar am depășit mult limitele pe care puteam noi să le arătăm, în plus la fotbal și foarte, foarte mult la infrastructură.



(Baroan nu joacă!) Foarte bine, poate nu joacă nici ăla, banda dreapta (n.r. Alexandru Dobre). E, să aibă echipă bună, să îi batem cu ăia buni. În fine, e un meci foarte, foarte greu, dar nu e imposibil”, a spus Valeriu Iftime, potrivit iAMSport.



FC Botoșani și Rapid se întâlnesc luni (08.12.2025), de la ora 20:30. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe SPORT.RO.

