Dezvaluiri socante facute de un fost fotbalist de la FCSB: "Ajunsesem sa beau dupa fiecare antrenament! Nu mai reuseam sa-mi revin"

La FCSB nu curge lapte si miere! Un fotbalist roman a trecut prin clipe de cosmar la gruparea patronata de Gigi Becali.

Fost campion al Romaniei cu Unirea Urziceni, in 2009, Marius Onofras, 40 de ani, a semnat cu FCSB in 2010. Aventura la formatia ros-albastra a fost scurta si extrem de dificila.

Pentru ca nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor lui Gigi Becali, fotbalistul a ajuns sa fie exilat la "satelit". Disperat si nebagat in seama de latifundiarul din Pipera, Marius Onofras s-a refugiat in alcool.

"Ajunsesem sa beau dupa fiecare antrenament cate doua beri si doua sticle de vin. Beam aproape in fiecare zi, timp de trei luni. A fost o chestie de moment, pe care ulterior am depasit-o.

Se adunasera foarte multe lucruri negative, atat financiar, cat si sportiv. Eram incarcat, nu mai reuseam sa ma descarc psihic, chiar daca sotia era cu mine. Nu mai reuseam sa-mi revin. Era greu sa te duci la antrenament fara sa fii bagat in seama", a declarat Marius Onofras, potrivit gsp.ro.

Acesta a explicat de ce nu a reusit sa rupa gura targului la echipa latifundiarului din Pipera: "Am ajuns intr-un moment tarziu al carierei mele la Steaua (n.r. - FCSB). Daca ajungeam prin 2000, cand am fost in probe, poate altfel reuseam sa ma adaptez. Tot timpul a fost presiune, era dificil din punct de vedere mental, dar a fost numai vina mea fiindca n-am reusit sa ma impun. (Ma simteam ca intr-o cusca, nu mai eram eu. Dar nu caut scuze".