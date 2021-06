Mustata, dupa ce FCSB a pierdut procesul pentru palmares: "Acum, cum ar veni, Steaua a fost infiintata in 1998"

FCSB a primit o lovitura grea in lupta cu Armata! Curtea de Apel Bucuresti a decis: CSA Steaua detine palmaresul obtinut in perioada 1947-1998.

Gheorghe Mustata, liderul suporterilor echipei patronate de Gigi Becali, a reactionat dupa ce a aflat hotorarea pronuntata de magistrati.

"Au impartit o istorie in doua. In primul rand obiectul acestei cereri nu era acesta, ci judecatorii trebuiau sa constate continuitatea palmaresului si a sectiei de fotbal. Pana in anul 1998 palmaresul a ramas la CSA si dupa privatizarea echipei a ramas la noi, dar sunt acei cinci ani, din 98 pana in 2003, care au ramas in aer. Nu mai intelegem nimic, nici noi si nici avocatii. Lor le-a dat pana in 1998 si noua din 2003 pana in prezent.

Problema este cum il imparti, pentru ca nu s-a luat in calcul continuitatea si nici actele care s-au facut si cred ca a fost o sentinta pripita. Vom face recurs si speram sa se ia decizia corecta la Inalta Curte. Nu mi se pare corect sa imparti in doua acest palmares. Discutam despre istorie aici, nu s-a luat in considerare cum s-a primit locul in Liga 1, cum s-a privatizat echipa, deci nu intelegem absolut nimic. Acum, cum ar veni, Steaua a fost infiintata in 1998.

Vrem sa stim odata pentru totdeauna cine si ce are, ca sa fie toata lumea linistita. Pe linie sportiva nu ne facem probleme, pentru ca noi suntem Steaua, dupa cum spune si UEFA, dar pe linie juridica inca nu s-a stabilit nimic. Noi am vrut sa stim daca in momentul preluarii am primit sau nu si palmaresul. Asta trebuia sa constate judecatorii, era foarte simplu", a declarat, pentru realitateasportiva.net, Gheorghe Mustata.