EXCLUSIV | Dumitru Dragomir, despre palmaresul Stelei: "Eu am o alta opinie! Piturca si Lacatus au fost antrenori la Steaua sau la FCSB?"

FCSB pare sa fi pierdut palmaresul in fata rivalei CSA Steaua.

Instanta a decis ca tot palmaresul Stelei de pana in 1998 sa ajunga la CSA Steaua, iar cel din 2003 sa ramana la FCSB, urmand sa se stabileasca cine va detinatoarea palmaresului pentru anii 1998-2003.

Ambele parti vor face recurs, nefiind multumite de decizia instantei. Dumitru Dragomir sustine ca, indiferent daca este corecta sau nu, aceasta trebuie pusa in aplicare.

"Nu stiu cum s-a judecat, nu as vrea sa discut despre treaba asta pentru ca eu am avut o alta opinie, dar daca este o hotarare judecatoreasca trebuie sa o punem in practica, si cu asta am terminat.

De scandal suntem satui, asa ca ar trebui sa se rezolve ca sa stie toata lumea. Stau si ma gandesc, Piturca, Lacatus, au fost antrenori la Steaua sau la Becali. Ce an, oameni buni? De asta nu trebuie sa comentam, poate sa greseasca oricine", a spus Dragomir, la Pro X.